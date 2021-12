Après «l’affaire Teheiura», de nouvelles accusations de tricherie dans Koh Lanta

Annoncée comme la saison la plus spectaculaire de l’histoire du jeu culte de TF1, « Koh Lanta : la légende » s’impose surtout comme la saison de toutes les tricheries. Quelques semaines avec « l’affaire Teheiura », qui avait amené à l’élimination du candidat, Le Parisien dévoile une affaire de triche à plus grande échelle. Les explications de notre partenaire Europe1.

« Pas de riz, pas de wok ». En août dernier, le présentateur Denis Brogniart annonçait sur Europe 1 une saison de Koh Lanta particulièrement difficile, notamment concernant la nourriture. Trop difficile peut-être… « Koh Lanta : la légende », qui réunit les meilleurs participants des saisons précédentes, est entachée d’une nouvelle affaire de triche révélée mardi par nos confrères du journal Le Parisien. Certains candidats de la saison en cours de diffusion auraient participé à des repas clandestins pendant le tournage. Quatre à cinq d’entre eux seraient concernés, selon le journal qui a choisi de ne pas dévoiler leurs noms.

Ces aventuriers se seraient rendus chez des habitants de l’île pour manger, tous les trois jours environ. Ce qu’interdit évidemment le règlement du jeu. Cette triche aurait eu lieu les soirs de conseil, lorsque les candidats se retrouvaient à dormir non loin d’habitations. Ils attendaient que les gardiens, censés les surveiller, s’endorment. Ils filaient alors dans la nuit chez les locaux. Un couple aurait ainsi régulièrement accueilli les tricheurs pour déguster « du salé, du sucré et des boissons énergisantes à gogo », d’après le quotidien, qui parle de « rituel ».

Plusieurs autres affaires de triche durant cette saison évènement

Mais une autre technique de triche est également avancée par Le Parisien. Elle concerne un candidat chouchou du public, Claude. Il se serait fait repérer de nuit par un gardien, près de la tente des techniciens, à la recherche de nourriture. Il faisait d’ailleurs partie des noms sortis dans la presse il y a quelques semaines, lors des premières accusations de tricherie.

À l’époque, devant les caméras, Teheiura avait reconnu avoir demandé et obtenu de la nourriture d’un pêcheur. Ce qui avait entraîné son élimination. Mais d’après la presse, il n’était pas seul. Le Parisien avait cité Claude et Sam. La production de Koh Lanta a indiqué être en train d’enquêter. Elle n’aurait pour l’instant pas assez d’éléments pour confirmer ou infirmer les informations du journal. Mais elle reconnaît avoir « reçu des informations orales selon lesquelles certains concurrents auraient pu se nourrir ponctuellement par des moyens qui ne sont pas dans les règles de Koh Lanta. »

La diffusion de cette saison évènement est également entachée par les réactions de certains téléspectateurs, qui dévoient les réseaux sociaux pour insulter et harceler certains candidats, qu’ils et elles soient ou non cités dans les affaires de triche. Plusieurs d’entre eux ont décidé de porter plainte.

