Après un mois et demi à quai, le Poavosa Brave libère enfin le port de Papeete

Arrivé à la mi-juillet à Tahiti, ce vraquier de 169 mètres battant pavillon panaméen avait connu une panne de propulseur qui l’empêchait de reprendre la mer. Un remorqueur spécialisé est finalement arrivé de Chine pour le prendre en charge… Et ainsi libérer les quais du port autonome qu’il occupait depuis 46 jours.

Ce ne devait être qu’un déchargement d’une journée, il sera resté 46 jours et 19 heures à quai. Le Poavosa Brave, navire de 169 mètres qui bat pavillon panaméen, avait accosté à Papeete dans la nuit du 18 au 19 juillet dernier, pour décharger une partie de sa cargaison de ciment. Une opération banale pour ce vraquier qui traine ses 17 000 tonnes de capacité dans le Pacifique depuis une quinzaine d’années. Sauf que le bateau avait connu, à son arrivée à Tahiti, une importante avarie de propulseurs qui l’empêchait de repartir dans des conditions normales de sécurité. Impossible, vu la taille du bateau, d’effectuer les réparations sur place : un remorqueur international avait dû être commandé.

Or, comme on le souffle au port, ces vaisseaux spécialisés ont généralement un agenda très chargé. L’armateur, pour remettre son bateau en route au plus vite, a peut-être cherché du côté de Fidji ou de la Nouvelle-Zélande… C’est finalement de Chine qu’est arrivée l’aide tant espérée. Le De Tian, 80 mètres de long tout en puissance, est ainsi rentré dans la passe voilà quelques jours, et après un passage au quai des caboteurs, a fini par se mettre à couple du vraquier, déplacé depuis plusieurs semaines du côté du nouveau quai des pétroliers, toujours inutilisé. Les objectifs experts de Rare Tahiti Air/Port Views ont fini par capturer leur départ ce mardi matin. Direction : Zhoushan, port de la région de Shanghai riche en chantiers navals.