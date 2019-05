Armée de l’air : une technologie de pointe de passage au fenua

C’est la première fois qu’un appareil d’une telle envergure pose son train d’atterrissage à Tahiti-Faa’a. Parti de Washington, il est en escale pour quelques jours pour faire sa batterie de test avant sa mise en service avant la fin de cette année.

L’Air Bus militaire, qui remplacera les vieux avions ravitailleurs de l’armée de l’air, s’est posé dimanche en fin d’après-midi à Tahiti Faa’a pour la première fois. C’est l’appareil « le plus performant dans le domaine », il a d’ailleurs, déjà été commandé par 12 pays dans le monde, et 34 exemplaires ont d’ores et déjà été livrés. Ce vol d’une très longue distance, soit 10 000 kilomètres entre Washington et Faa’a, fait partie d’une série de tests envisagés par l’armée de l’air avant sa mise en service officielle cette année nous confirme le capitaine Bertrand commandant de bord.

La base aérienne de Faa’a qui a, entre autre, pour vocation d’accueillir les avions militaires se réjouit de cette aubaine comme nous l’affirme le commandant du détachement Air 190 le lieutenant colonel Severin Fourcade.

Cet avion militaire fabriquée par Airbus sera en service, dans l’armée française dès cette année.