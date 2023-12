Armées : Sébastien Lecornu annonce 17 milliards de Francs d’infrastructures militaires en Nouvelle-Calédonie

En visite en Nouvelle-Calédonie depuis dimanche, dans le cadre d’un déplacement Asie-Pacifique, le ministre des Armées a annoncé une enveloppe de 17 milliards de Francs d’ici 2030 rien que pour « le volet infrastructures » militaires dans l’archipel. Les précisions de notre partenaire Outremers 360° avec Les Nouvelles Calédoniennes.



17 milliards de Fcfp rien que pour « le volet infrastructures » de la loi de programmation militaire 2024-2030, a annoncé le ministre Sébastien Lecornu à la base navale de la pointe Chaleix, constatant « un sous-investissement de la part des gouvernements successifs pendant des années » en Nouvelle-Calédonie.

« Il suffit d’aller pousser la porte d’un bâtiment de la base aérienne de La Tontouta, de la base navale ou du quartier de la défense pour voir qu’il y a un rattrapage important à mener » a-t-il estimé. « Ces 17 milliards de francs vont permettre de faire travailler beaucoup d’entreprises locales du bâtiment et des travaux publics. Tout cela, c’est de l’argent qui vient de Paris et qui permet, non seulement de faire des choses utiles pour le pays, mais aussi de faire vivre l’économie locale » a-t-il aussi déclaré.

Le FLNKS dénonce « une remilitarisation de la Nouvelle-Calédonie »

Si cette annonce satisfait le monde économique calédonien et les représentants politiques non indépendantistes, elle n’est pas du goût du FLNKS, qui avait dénoncé cette visite du ministre des Armées, également ancien ministre des Outre-mer. « La France se sert de cette opération et de notre pays comme porte-avions afin de rayonner dans la région et décliner sa stratégie indopacifique par une remilitarisation de la Nouvelle-Calédonie et de démonstration militaire qui est contraire aux principes de l’ONU pour un territoire inscrit sur la liste des pays à décoloniser », a dénoncé le front indépendantiste.

Un déplacement d’autant plus « malvenu » pour le FLNKS qui considère Sébastien Lecornu comme responsable du maintien du 3ème et dernier référendum d’autodétermination, boycotté par les indépendantistes. « L’essentiel de ces sommes n’est pas investi pour être plus belliqueux, contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire » a assuré Sébastien Lecornu, qui souligne des « catastrophes naturelles qui sont de plus en plus violentes et de plus en plus fréquentes et qui peuvent toucher plusieurs pays de la région en même temps ».

🔴#NouvelleCalédonie il ira baptiser le quartier « Bataillon Mixte du Pacifique « et le Acoma Nerhon », inaugurer le quai des Patrouilleurs Outre-mer, signer une convention Armées Territoires avec la @ProvinceSud et accueillir les délégations de la région pour le Sommet SPDMM pic.twitter.com/qtVJLgy1YX — Outremers360 (@outremers360) December 3, 2023



Lundi, toujours à la base navale de Chaleix, le ministre a également inauguré le nouveau quai des Patrouilleurs d’outre-mer qui doit permettre d’accueillir les deux nouveaux patrouilleurs de l’armée, dont l’Auguste-Bénébig, déjà opérationnel sur l’archipel (le second bâtiment étant prévu pour 2025). Ce quai a été conçu pour pouvoir également abriter jusqu’à quatre patrouilleurs des « nations alliées ». Lancé en avril 2022 et achevé en septembre 2023, ce chantier a nécessité un investissement de 13,4 millions d’euros, soit plus d’1 milliard de francs.

Autre point de cette visite : la signature de plusieurs conventions entre les Fanc (Forces armées de Nouvelle-Calédonie) et plusieurs employeurs (province Sud, CCI, Medef, Aircalin, Dumez, Linc, etc.) afin de donner plus de souplesse aux employés qui voudraient s’engager en tant que réservistes au sein de l’armée.

Heureux de retrouver Nouméa et la Nouvelle-Calédonie à l’occasion de la réunion des ministres de la Défense du Pacifique Sud. Avec nos partenaires, nous continuerons de bâtir un Indopacifique libre, ouvert et stable. pic.twitter.com/lRwAf7wvuj — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) December 3, 2023

Plus tôt dans la matinée de lundi, le ministre a inauguré le bâtiment de la direction de l’administration sanitaire et sociale du nom du tirailleur Acôma Nerhon, ancien infirmier militaire parti au combat entre 1916 et 1919. Né en 1888 à Houaïlou, Acôma Nerhon a été, à son retour sur le Caillou, pasteur à Canala ainsi que moniteur et docker. Il est devenu petit chef de la tribu de Nédivin, à Houaïlou avant de s’éteindre en 1969. L’occasion pour le ministre de « rappeler l’importance de la Première Guerre mondiale dont l’histoire n’a pas tant de place en Nouvelle-Calédonie alors que près de 2000 Calédoniens dont un millier de Kanak ont été mobilisés ».

Le ministre a débuté lundi en fin d’après-midi, ses entretiens bilatéraux dans le cadre de la 10ème réunion des ministres de la Défense du Pacifique-Sud (« South Pacific Defense ministers’ meeting », SPDMM). Il a notamment accueilli Richard Marles, ministre de la Défense et également vice-premier ministre australien.