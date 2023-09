Art & Crafts : amateurs très prometteurs à la Maison de la culture

À partir de mardi, la salle Muriavai de la Maison de la culture accueillera la première exposition collective des élèves de l’atelier Art & Crafts de Papeete. Une trentaine d’artistes aux regards, techniques et centre d’intérêt très différents, qui ont en commun d’avoir été poussés par Sébastien Canetto à se dépasser. À ces « amateurs », dont certains brillent déjà par leur coup d’œil ou leur coup de pinceau, le professionnel a notamment demandé de travailler sur des séries de toiles, de les faire varier pour aller au fond de leur sujet.

Une trentaine d’artistes, et un an de travail pour cette exposition inédite que va recevoir la salle Muriavai de mardi à samedi. L’atelier Art & Craft de Papeete y a réuni l’essentiel de ses élèves adultes qui exposeront pour beaucoup pour la première fois. Certains, dans le collectif, sont de grands habitués du chevalet, d’autres ne peignaient que depuis quelques mois lorsqu’ils ont intégré l’atelier, beaucoup ont déjà un coup d’œil très prometteur. Et pas question d’investir la Maison de la culture en dilettante. Sébastien Canetto, qui a repris l’atelier voilà un an, a tout fait pour préparer ses classes à cette fenêtre de quelques jours sur l’extérieur qui a pour but de montrer, pourquoi pas vendre, mais surtout de pouvoir discuter de ses toiles et, au travers du regard des autres, faire évoluer son art.

Répéter pour s’améliorer

Sébastien Canetto, membre du Hamani Lab et qui a déjà exposé, entre autres, chez Winkler (plusieurs fois en collectif, puis en solo fin 2022), a notamment demandé à ces amateurs de travailler sur des séries. Et de faire varier, comme l’ont fait beaucoup de « grands » européens ou japonais, les points de vue, les tailles, les postures, les couleurs ou la lumière posés sur un même sujet. « Je trouve que l’apprentissage se fait par la répétition, explique-t-il. Chacun a son envie, mais les gens qui avaient envie de faire des lagons, plutôt que d’en faire qu’un seul, on va en faire plusieurs, comme ça les techniques et la méthodologie de travail vont plus facilement être acquises ».

Résultat : une soixantaine d’œuvres, et une exposition riche et surtout éclectique à Muriavai. Du point de vue des formats ou des techniques – series acryliques, peintures à l’huile, aquarelle ou dessin – mais surtout du point de vue des thématiques. « Moi j’adore toutes les formes d’art et là les gens m’ont amené des sujets, des choses vraiment superbes, reprend Sébastien Canetto. Il y a de l’abstrait, du figuratif, de la nature, du pop… Chacun a sa sensibilité et elle s’exprime sur plusieurs toiles ». Le professeur au « niveau d’exigence élevé » ne cache pas avoir « beaucoup poussé » ses élèves. Mais il se dit, à la veille du vernissage, très fier de cette première : « C’est une expo vraiment top, qui va être intéressante à voir pour tout le monde ».

Certaines des toiles présentées seront à vendre, « d’autres les ont faites pour eux… Ou les ont déjà vendues ! », s’enthousiasme le chef d’atelier.

L’Exposition collective de l’Atelier Art & Craft, du 26 au 30 septembre à la salle Muriavai de la Maison de la Culture, en accès libre. Vernissage mardi à 18 heures.