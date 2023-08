Arue : quatre semaines de travaux au complexe sportif

Afin d’optimiser l’espace et d’améliorer la sécurité de circulation sur le site, la commune de Arue entreprend un chantier de rénovations des voies de son complexe sportif Boris Léontieff. Les places de stationnement seront limitées durant le mois que dureront les travaux.

L’ensemble du bitumage sera refait, un nouveau plan de stationnement sera mis en place, avec notamment des places pour personnes à mobilité réduite, et de nouvelles signalétiques sont prévues, tout comme des passages surélevés.

Le chantier sera divisé en deux phases, pour ne pas perturber les habitudes des usagers, sur une période totale d’un mois à compter du lundi 21 août, tous les jours ouvrés de 7 heures à 16 heures. « Malgré ces contraintes, l’accès au complexe sportif sera maintenu pour les véhicules et les piétons pour la durée du chantier. Cependant, le nombre de places de parking sera limité en raison des travaux« , souligne la commune. A noter que l’entrée du complexe est susceptible d’être modifiée, tout comme l’accès au Yacht Club « qui se fera exclusivement du côté de la rivière Puo’oro ». De son côté, la mise à l’eau sera inaccessible les trois premiers jours des travaux.

Concernant les nuisances sonores occasionnées par ce chantier, les services de la commune promettent des mesures d’atténuation et comptent sur « la compréhension et la coopération des résidents et des usagers du complexe sportif ».

Le projet est chiffré à 33 millions, pris en charge à 60% par les fonds propres de la mairie, le reste étant à la charge de l’État.

