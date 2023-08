Parau Ti’ama : trois jours pour s’immerger dans les langues polynésiennes

Du 1er au 3 septembre, la Maison de la Culture accueille des artistes, artisans, intellectuels, linguistes ou associations qui proposeront gratuitement des activités autour du reo. Animation et ateliers pour les petits et grands, conférence, rencontres… Ce premier festival Para’u Ti’ama est doublé d’un concours d’écriture et de lecture, toujours ouvert aux candidatures.

« Écouter, apprendre, interroger » les langues. Voilà l’objectif de ce nouveau festival Parau Ti’ama, qui sera lancé le 1er septembre à la Maison de la Culture. Pendant trois jours le public est invité à venir visiter gratuitement un village d’artisans, d’artistes, d’intellectuels, linguistes et d’associations culturelles, tous rassemblés pour « immerger » les visiteurs dans la langue. « La Langue avec un grand « L », parce que ça regroupe toutes les langues parlées en Polynésie : ce festival va être un moment où elles seront mises à l’honneur, explique Hitihiti Hiro cheffe de département des activités permanentes à la Maison de la culture. C’est ouvert à tous, l’entrée est libre et c’est du plus petit au plus grand : toutes les portes sont ouvertes, il appartient à chacun de venir découvrir de lui-même ce qui sera proposé pendant ces trois jours ».



Et le programme est plutôt riche : conférences sur le paepae, cours et discussions dans les fare, ateliers d’artisanat pour exercer le savoir-faire traditionnel tout en apprenant les termes qui y sont associés, animations pour les plus petits, présentation des nouvelles techniques d’apprentissage et de pratique de la langue. La Mission aux affaires culturelles du Haussariat, et donc l’État a soutenu « tout de suite » le projet, aussi accompagné par la direction du Patrimoine et de la Culture du Pays. Et même si cette première édition a été préparée bien avant sa prise de fonction la vice-présidente et ministre de la Culture Eliane Tevahitua se « reconnait tout à fait dans le programme » : « La valorisation des langues, l’incitation à la lecture et à l’écriture, s’inscrit parfaitement dans la ligne du programme politique du Tavini ».

Un concours d’écriture, ‘Arere, est aussi lancé en parallèle du festival et ouvert à tous les textes écrits en langues polynésiennes. Le jury récompensera à la fois, et dans chaque catégorie d’âge, le meilleur auteur et le meilleur orateur de l’année. Parmi les lots à gagner, des massages, des repas au restaurant, des places de cinéma, des climatiseurs ou des Vini et même des billets d’avion avec ATN ou Air Tahiti… La date limite de dépôt des candidatures a été repoussée au 25 août. Le festival Parau Ti’ama, lui aura lieu du 1er au 3 septembre :