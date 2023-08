Police, gendarmerie : Gérald Darmanin installe les deux nouveaux « patrons »

Laetitia Apuarii, 21 ans, major de promotion des policiers adjoints Elle a été distinguée ce jeudi, devant Gérald Darmanin venu au Service territorial intra-territorial de formation de la police nationale. Laetitia termine major de sa promotion de policiers adjoints, qui compte 18 personnes, à l’issue d’une préparation de 16 semaines. Le plus difficile pour elle a été le sport, » mais avec l’entraînement j’ai progressé et aujourd’hui ça va beaucoup mieux », dit-elle. Quant à ce qu’elle a préféré, Laetitia ne choisit pas : « un peu de tout, on fait beaucoup de choses, et tout ce qu’on a vu durant la formation, ça m’a plu. » Les élèves adjoints reçoivent une formation en droit et en procédure pénale, et aux techniques de défense en intervention, ainsi qu’à la manipulation des armes et au tir. Laetitia était en 2e année de BTS Management commercial opérationnel au CNED lorsqu’elle a décidé de suivre cette formation. Elle ne regrette rien : sa préparation de policier adjoint validée, elle signe un contrat de trois ans. Elle a choisi la Police de l’air et des frontières (PAF), mais ne s’interdit pas de « tester plus tard d’autres services ». Côté cadets, le major de cette promotion 2023 est Gabriel Colombani, 25 ans. Il a suivi cette formation de 12 mois, similaire à celle des policiers adjoints mais complétée par une formation générale – français, maths, anglais, entre autres – et un stage pratique en situation réelle. Il a choisi la sécurité publique pour son premier contrat de trois ans.