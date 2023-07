Emmanuel Mericam, nouveau patron de la police en Polynésie

Le nouveau directeur territorial adjoint de la Police nationale nationale a pris ses fonctions ce lundi et a été reçu dans la foulée au Haut-commissariat. Il devrait prendre le poste de directeur territorial dans les mois à venir, en remplacement de Mario Banner, écarté depuis plusieurs semaines mais toujours officiellement en congé.

Arrivée sans fanfare, pour Emmanuel Mericam, dont la prise de fonction ce 17 juillet, devrait tout de même donner de nouvelles perspectives à la direction territoriales de police nationale en Polynésie. Le commissaire, reçu ce lundi au Haussariat par Éric Spitz, n’en est pour l’instant que le directeur adjoint. Mais comme l’avaient annoncé les autorités, il devrait, dans les semaines ou mois à venir, être officiellement nommé directeur général, en remplacement de Mario Banner.

Transition agitée

À la tête de la DSP depuis 2017, puis de la DTPN à partir de 2022, le commissaire divisionnaire, seul Polynésien à ce jour à avoir atteint ce niveau de responsabilité, est officiellement toujours en poste, mais est serait en arrêt maladie depuis plusieurs semaines. Dans les faits, il a été écarté de son poste début juin, comme l’avait révélé La Dépêche de Tahiti, après avoir fait l’objet, à partir de la fin 2022, d’accusations de « harcèlement moral, de menaces et d’accusations calomnieuses » par des gradées du commissariat de Papeete. Des faits qui ont fait l’objet d’une enquête de l’IGPN, de plaintes pénales dépaysées à Nouméa, mais qui attendent toujours d’être jugées. En raison du départ en retraite de son numéro deux Marc Cléarc’h, Mario Banner, qui a 61 ans peut aussi prétendre à une fin de carrière, avait été remplacé temporairement par le chef de la police aux frontières Philippe Babdor. Paris a même envoyé le chef de la mission Outre-mer à la Direction générale de la Police nationale, Christian Nussbaum pour appuyer cet intérim, en attendant la nomination d’un remplaçant pour le directeur. Emmanuel Mericam était donc très attendu à Tahiti mais arrive tout de même dans un contexte tendu.

Major de promo



Passé par la police aux frontières et plusieurs services de police judiciaire, Emmanuel Mericam avait passé, en interne, le concours de commissaire en 2012, d’où il était sorti major de promotion. Il a depuis exercé des responsabilités dans plusieurs régions, dont la Guadeloupe ou plus récemment à Orléans. Son nom avait été évoqué dès la mi-juin par le journal le Parisien, qui avait suivi avec intérêt les déboires du commissariat de Papeete. Un nom ensuite été confirmé à la Dépêche par Christian Nussbaum. « Les choses sont claires, précisait le commissaire divisionnaire au quotidien en ligne. Il a été notifié à M. Banner, par le directeur général Frédéric Veaux, qu’il ne serait plus directeur territorial en Polynésie”. La DTPN doit, d’après lui, avec cette nomination trouver une “nouvelle dynamique” . Et bientôt un nouveau directeur adjoint.