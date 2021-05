Arue rend hommage à Boris Léontieff

Le projet de réhabilitation présenté à la fin de l’année Teura Iriti espère présenter à la fin de l’année 2021 le projet finalisé de réhabilitation des anciens sites de la Défense, côté montagne, et de transformation de l’emprise côté mer qui englobe le complexe sportif, le Yacht Club et le motu. « La dépollution a bien démarré, il va falloir qu’on aille un peu plus vite, dit la maire de Arue, mais aussi apaiser les utilisateurs actuels du site – pêcheurs et associations qui tiennent leurs activités sur le motu – ce n’est pas toujours facile de cohabiter. Mais il faut que toute la population puisse trouver sa place, notamment les habitants des quartiers défavorisés qui doivent pouvoir venir aussi profiter du côté mer. »