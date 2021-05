Eurovision : l’Italie gagnante, la France deuxième

Le rock italien à eye-liner a eu raison de la chanson française à texte. Le groupe italien Maneskin a remporté l’Eurovision 2021 avec son titre Zitti e buoni. La Française Barbara Pravi arrive deuxième, suivie de la Suisse, l’Islande et l’Ukraine.

Ils étaient les favoris des bookmakers, et ce sont les votes du public qui les ont hissés sur la première marche du podium, puisque les jurés professionnels ne les avaient même pas placés dans le top 5. Maneskin – « clair de lune » en danois – est un groupe de jeunes Romains qui se sont rencontrés au collège. Ils avaient été découverts grâce à l’émission XFactor dont ils avaient remporté la 2e place en 2017. Deux albums au sommet des charts italiens plus tard, leur titre Zitti e buoni (« Taisez-vous et soyez sages ») leur avait fait gagner l’édition 2021 du célèbre festival de San Remo, ouvrant ainsi les portes de ce 65e concours de l’Eurovision qui se tenait à Rotterdam aux Pays-Bas. L’Italie n’avait pas remporté l’Eurovision depuis 31 ans, et le mélange de glamrock, métal et punk de Maneskin a fait mouche.

Pas d’Eurovision sans polémique

Et le buzz s’est prolongé après la performance : alors que le groupe était dans l’arrière-plan d’une séquence, le chanteur Damiano David, partiellement masqué par un seau de bières, semble se pencher pour renifler de la drogue avant que son batteur ne lui donne un coup de coude pour lui signifier qu’ils sont à l’écran. Le chanteur s’est ensuite défendu, parlant d’un verre cassé par le guitariste du groupe, assurant que les membres de Maneskin ne se droguaient pas et proposant de se soumettre à un test.

https://twitter.com/niekebraet/status/1396223038601973762?s=20

La France en deuxième place, meilleure performance depuis 1991

La chanteuse française Barbara Pravi faisait figure de favorite du concours quelques jours avant sa diffusion. Seule sur scène, la chanteuse âgée de 28 ans a misé sur une scénographie à la Edith Piaf, sobre et épurée, éclairée par un seul projecteur. Elle a été ovationnée, mais cela n’aura pas été suffisant. Malgré tout la candidate offre à la France son meilleur classement à l’Eurovision depuis trente ans.

