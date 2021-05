Ligue 1 : Lille sacré champion de France pour la 4e fois de son histoire

Lille, vainqueur à Angers 2-1 lors de la dernière journée dimanche, a été sacré champion de France de Ligue 1 pour la 4e fois de son histoire, la première depuis 2011, mettant fin à trois années de règne du Paris SG.

Lille, vainqueur à Angers 2-1 lors de la dernière journée dimanche, a été sacré champion de France de Ligue 1 pour la 4e fois de son histoire, la première depuis 2011, mettant fin à trois années de règne du Paris SG. Le Losc, déjà titré en 1946, 1954 et 2011, avait son destin en mains et n’a pas flanché lors de la 38e journée, s’imposant grâce à des buts de Jonathan David et Burak Yilmaz pour priver le PSG d’un 10e titre.

Le classement de la saison 200-2021 de la Ligue 1, c’est ici.

Avec Europe1