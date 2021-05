Xterra 2021 : Arthur Serrières roi du triathlon

Le vice-champion du monde 2019 Arthur Serrières a remporté le Triathlon Xterra 2021, tandis qu’Emeline Azam a pris la première place du classement des femmes.

Arthur Serrières, champion d’Europe et vice-champion du monde de triathlon 2019, a remporté samedi l’édition 2021 du Triathlon Xterra Air Tahiti Nui, l’épreuve reine de ces deux jours de course à Moorea. En 2019, il s’était classé troisième. 1 500 mètres à la nage, 34 km en VTT avec un dénivelé positif de 1 000 mètres, et 10 km de course avec un dénivelé de 340 mètres : Arthur Serrières aura survolé la course en 2 heures et 43 minutes, mettant 17 minutes dans la vue de Thomas Lubin qui prend la deuxième place, suivi à 30 secondes de Teva Poulain, puis de Cédric Wane. Mathieu Blanchard, que le grand public connait comme « Mathieu de Koh Lanta », est cinquième.

La première femme est Emeline Azam, qui avec un temps de 3’23 » est à la 9e place du classement général.

