La tavana Teura Iriti et son équipe ont officiellement inauguré – et allumé – les décorations de Noël dans les jardins de la mairie et les ronds-points d’Arue ce samedi soir. Un top départ pour des fêtes de fin d’année au programme chargé : exposition artisanale, repas avec les matahiapo, journée des confessions religieuses et heiva de la commune, le 10 décembre.

« Trois, deux, un… ». Lumière, dans les jardins d’Arue, où la tavana Teura Iriti et son équipe ont appuyé sur le bouton des illuminations de Noël, ce samedi, avant une grande soirée de concert. La Saintonge – vouée à être détruite – le kiosque ou les autres bâtiments et allées de l’hôtel de ville ne sont pas les seuls concernés par ces décorations : sur les ronds points de la commune des mannequins et tableaux ont fait leur apparition ces derniers jours. Tous dans le même thème : les fleurs. « Il y a deux ans, après le confinement, on avait choisi les fruits, pour rappeler que c’est une alimentation qui peut nous sauver, rappelle Teura Iriti, mais les fleurs, c’est une source de bien-être aussi. Quand dans son jardin, on a des fleurs multicolores, ça nous aide beaucoup, c’est un bon remède pour bien commencer sa journée ».

Sur les tableaux spécialement commandés pour l’occasion, des compositions florales rappelant à chaque fois le nom tahitien de chaque variété. Important pour « nous rappeler ce que nous ont enseigné nos ancêtres » et « mieux connaitre notre terre nourricière », reprend la tavana. Mais l’idée principale de cette thématique, c’est bien de « ramener les belles choses » pour ces fêtes de fins d’année. Et pour ça il n’y a pas que les décorations et illuminations : au programme de ces prochaines semaines à Arue, une exposition artisanale et florale au complexe sportif, le repas avec les matahiapo à l’hôtel Le Tahiti, la tournée des confessions religieuses, lors d’une journée d’animations et de spectacles, et bien sûr le heiva de la commune, le 10 décembre à la salle du gymnase, sur le thème du climat.