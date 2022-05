Assises de la transition énergétique : « Il faut qu’on se remette tous en question »

Des plans sans grandes conséquences, et une urgence toujours plus grande. Les Assises de la transition énergétique, organisées ce mardi à la présidence, ont été l’occasion de remettre en question la politique menée par le pays en matière de renouvelable, de décarbonation et de réduction de la dépendance aux hydrocarbures. À quelques jours de l’ouverture du Blue Climate Summit, le gouvernement veut « poser les jalons d’une politique de souveraineté énergétique » ambitieuse.



75% de renouvelable en 2030 et une division par deux du bilan carbone du fenua. Ces objectifs, inscrits dans le plan de transition énergétique ou dans l’accord de Paris sur le climat, sont toujours sur la table, mais paraissent plus que jamais lointains pour le fenua. Entre 2015 et 2020, le mix énergétique polynésien n’a quasiment pas évolué, et les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 6 %, la trajectoire inverse de celle qui était prévue. « Ça n’est pas une réussite, et ça nous force à nous remettre tous en question et à se poser les bonnes questions pour enfin arriver à une décarbonation de la Polynésie », explique le ministre de l’Énergie Yvonnick Raffin.



Les Assises de ce matin ont justement été organisées pour apporter des réponses à une problématique qui devient de plus en plus urgente : l’instabilité internationale, les tensions sur les prix des hydrocarbures, et au plus long terme leur raréfaction, invitent à « poser les jalons d’une politique de souveraineté énergétique pour les dix prochaines années ».

Un nouveau plan climat et une programmation pluriannuelle

L’ambition est de rigueur : Édouard Fritch a appelé à écrire une « nouvelle page » pour l’énergie en Polynésie et « construire un avenir durable ». Mais les mesures concrètes ne sont pas encore sur la table. Pour « fixer des priorités », les professionnels, représentants associatifs et les représentants institutionnels ont échangé sur les freins et les opportunités de la transition, au travers de groupes de travail sur la mobilité, le renouvelable, la gouvernance ou le BTP. Pas de conclusion pour l’instant, un « livre blanc » sera édité d’ici quelques semaines. Il doit alimenter la programmation pluriannuelle de l’énergie, feuille de route qui doit guider le Pays et le secteur jusqu’à 2030, et qui sera chapeauté par un nouveau « plan climat ». « Il nous faut aller plus vite, plus haut et plus loin, nous n’avons pas le choix et ce qui va faire avancer les choses, c’est ce plan pluriannuel, reprend Yvonnick Raffin. C’est le sésame pour être accompagné par l’Etat, par les entreprises, par des spécialistes ». Car sur ce sujet comme sur d’autres, il s’agit pour le Pays de trouver des partenaires et des financements pour « avancer », enfin, dans la transition.