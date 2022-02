Le Pays veut une nouvelle feuille de route sur l’énergie

Fini le plan de transition énergétique, dont les objectifs n’ont pas tous été atteints. La Polynésie devrait se doter dans les prochains mois d’un « programme pluriannuel de l’énergie » et d’un nouveau plan climat. Objectif : faire baisser les émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs, faire grimper, enfin, la part du renouvelable dans la production électrique… Et pouvoir accéder au fonds promis par Emmanuel Macron.

En politique il faut savoir » voir le verre à moitié plein ». C’est ce qu’a fait ce mardi le ministre des Finances en charge de l’Énergie Yvonnick Raffin en comité de suivi du plan de transition énergétique (PTE). La feuille de route votée en 2015 visait, entre autres, à faire grimper le taux de pénétration des énergies renouvelables dans la production électrique du pays. 50% en 2020, 75% en 2030… Des objectifs loin d’être atteints : le chiffre, s’il a grappillé quelques points, ne culmine qu’à 30,2% en 2020. Mais Yvonnick Raffin le rappelle : le PTE, c’était aussi 45 mesures, et 112 actions, visant à changer de modèle énergétique, économique et à faire évoluer les comportements. « Parmi ces actions 76% ont été réalisées », relève le ministre, plutôt satisfait, donc, du résultat. D’autant que la moitié de ces mesures « consistait à asseoir les bases réglementaires et juridiques » pour avancer vers la transition. « Tout ça est fait, et nous avons maintenant des bases assez solides pour poursuivre très rapidement maintenant en étant sereins pour l’avenir », précise-t-il. Quant au PTE, pas question de reconnaître qu’il était « trop ambitieux », ou que les autorités ne se sont pas donné les moyens de le réaliser : « Je trouve plutôt qu’en 2015, on a été visionnaires ».

Le cap reste le même mais la feuille de route, elle, va évoluer. Radicalement, même, puisqu’il s’agit de remplacer, dès cette année, le PTE par un nouveau document, le programme pluriannuel de l’énergie, qui sera « chapeauté » par une nouvelle version du plan climat énergie. Des textes, qui avant leur préparation par les services et leur étude à l’assemblée, doivent être discutés avec tous les professionnels et acteurs du secteur, lors d’Assises de l’Énergie, prévues pour le 29 avril.

7 milliards de francs de financement d’état à concrétiser

Tout, ou presque, doit être repassé en revue : les objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, secteur par secteur, les politiques publiques autant que l’implication du privé, l’éco-mobilité, les défis environnementaux du BTP… Le nouveau PPE devra redéfinir les objectifs, mais permettra aussi, sur la forme, d’accéder au Fonds de transition énergétique de 60 millions d’euros (7,2 milliards de francs) promis en juillet dernier à Papeete par le président Emmanuel Macron.

Sur le plan du renouvelable, c’est d’abord du côté du solaire que la Polynésie devrait chercher une bouffée d’air. Après plusieurs mois d’attente, la commission de sélection des projets de fermes photovoltaïques doit se réunir ce mercredi, avec à la clé 30 MW de panneaux solaires (avec batteries) qui devraient être autorisés à Tahiti. Plus tard, le Pays veut compléter sa production hydroélectrique (24 MW de potentiel dans une quarantaine de vallées, et quelques investisseurs privés intéressés) et pourquoi pas « continuer la recherche » en matière d’énergie thermique des mers, ou de centrale houlomotrice. L’idée d’une centrale à gaz, combustible fossile, mais qui faciliterait la souplesse du réseau pour intégrer le renouvelable, est plus que jamais sur la table : EDT mène les études en la matière.