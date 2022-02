Championnat de Tahiti de pêche au gros 2022 : remise de 20% sur l’inscription jusqu’à vendredi

Ce mardi la remise des prix de la première édition du Championnat de Tahiti de pêche au gros a eu lieu dans la boutique Sing Tung Hing marine, partenaire de l’événement, à Fare Ute. La prochaine édition est déjà annoncée : du 30 avril au 10 octobre 2022, elle devra compter un minimum de 65 participants. Une remise de 20% est accordée pour toute inscription d’ici à vendredi 18 février, puis 10% avant le 1er avril.

Les favoris sont finalement arrivés deuxièmes du Championnat de Tahiti de pêche au gros samedi 12 février. L’équipe Vaimoana Lure dirigée par Yvonnick Chahaut, qui était en mer au moment de la remise des prix, termine avec 336 points grâce à un haura de 71,5 kg. Ils avaient pourtant participé aux quatre étapes et le moteur Yanmar leur est passé sous le nez à 1,5 kilos près, une histoire de chance. « On lâche les leurres et il faut vraiment tomber dessus » indique Nelson Laudes qui tient le magasin de pêche du nom de l’équipe.

De la chance mais aussi un peu d’expérience

Mais c’est l’équipe du Maggy 4 dont le capitaine est Anatole Teai, 71 ans, qui remporte le championnat et l’épreuve. La pêche au gros, comme pour la plupart des participants, c’est une longue histoire. Son équipage marque un record pour ce championnat avec un haura de 185,5kg.

Car certains ont eu du mal à rapporter leur butin avant 16 heures. L’équipage dirigé par David Poetai Poe du Tetoa 2 avait attrapé un haura de 150 kg lors de la première étape. Après 6 heures de combat ils ont dépassé l’heure de la pesée. Ils reçoivent tout de même un beau lot de consolation, un billet Air Tahiti Nui sur la destination de leur choix.

Une deuxième édition plus ambitieuse

La prochaine édition du championnat se déroulera du 30 avril au 10 octobre 2022 et cette fois-ci en cinq étapes. Le grand gagnant recevra cette fois-ci un poti marara are de 22 pieds équipé d’un moteur de 200 chevaux Mercury, qui était déjà visible à Sing Tung Hing Marine lors de la remise des prix. Cette deuxième édition sera un peu différente : elle se tiendra à condition qu’elle compte 65 participants minimum. Pour motiver les pêcheurs, une remise de 20% sur les frais d’inscription – qui s’élèvent à 150 000 francs pour tout le championnat – est accordée jusqu’au vendredi 18, puis 10% pour les inscriptions effectuées avant le 1e avril.