Finale du Championnat de Tahiti de pêche au gros : 265 kg à battre

Plus de 33 équipages participeront à la finale du Championnat de Tahiti de pêche au gros, samedi 12 février à la marina Taina. Haura, thon (hors thon blanc), thazard ou mahi mahi devront être déposés à quai avant 16 heures pour être pris en compte. Pour cette 4e épreuve, nommée le Tahiti Fishing Contest (TFC), 1 million de prize money et deux billets d’avion sur Air Tahiti Nui sont en jeu. Pour l’ensemble du championnat qui a débuté en octobre, c’est un moteur de bateau et 2 millions de francs qui se jouent, sans compter la cagnotte formée par les participants.

Il faudra comptabiliser au moins plus de 265 kg de poisson pour remporter le premier prix du Championnat de Tahiti de pêche au gros. Mais pas n’importe lesquels. Le règlement disponible sur le site internet est précis : seuls les thons de plus de 30 kg (hors thon blanc), les Haura de plus de 60 kg, les mahi mahi et les thazards de plus de 10 kg seront pris en compte. Ensuite, chaque kilo vaut un point. C’est l’équipage d’Yvonnick Chahaut qui mène la danse mais les challengers ne manquent pas. Aujourd’hui 33 équipages sont inscrits, et d’autres pourraient être comptabilisés avant vendredi 17 heures. Ensuite, la finale nommée Tahiti Fishing Contest se jouera entre minuit et 16 heures samedi 12 février. Mais tout n’est pas encore joué, et « quelqu’un qui n’a marqué encore aucun point peut attraper soit un gros haura, indique Teva Plichart, organisateur de l’événement, soit plusieurs petits poissons et marquer l’équivalent de 265 points pour prendre la première place ». Il est encore possible de s’inscrire.

Tahiti Fishing Contest : Carter Andrews participe à la dernière étape

Pour la dernière des quatre étapes du championnat qui a débuté en octobre, un invité spécial participe à la chasse : Carter Andrews, parcourt le monde pour découvrir techniques de pêche et espèces de poissons et il est venu tourner trois épisodes d’une émission qui sera diffusée sur des chaines américaines Outdoor Channel, World Fishing Network ou encore My Outdoor TV. Lors du Championnat organisé par le Haura club de Tahiti et Pacific Racing, les types de pêche autorisées sont la pêche au poito – en profondeur – la pêche à la traîne et le patia mahi mahi. En revanche la pêche à la long line et le tupa’i sont interdits.

Prochaine édition en cinq étapes en avril 2022

Cette édition a mis du temps à gagner le cœur des Tahitiens, confie Teva, mais l’événement est à présent suffisamment compris pour envisager la prochaine édition. Elle aura lieu « d’avril à octobre 2022 en cinq étapes » explique-t-il et le prix du grand vainqueur ne sera plus « un moteur Yanmar 315 chevaux mais un poti marara are de 22 pieds ainsi qu’un moteur de 200 chevaux Mercury adapté au bateau prêt à l’emploi ». Retrouvez l’ensemble des prix sur le site internet ou la page Facebook du championnat.