Omicron : le Pays assouplit le protocole sanitaire à l’entrée en Polynésie

Vaccin : plus que 4 mois pour faire son rappel Dans le sillage de la France, le Conseil des ministres a fait évoluer ce mercredi la conception du schéma vaccinal complet qui permet d’accéder à un pass sanitaire valide. Le délai maximum pour faire sa 3e dose passe de 7 mois à 4 mois, mais elle ne sera pas obligatoire pour toutes les personnes qui ont été contaminées, à un moment ou un autre, par le Covid, à condition de pouvoir le prouver. Le sérum Novavax, qui doit bientôt arriver sur le marché et être distribué « en priorité » dans les Outre-mer, est en outre désormais reconnu. Que ce soit pour le pass vaccinal, qui conditionne désormais l’accès à certains vols domestiques, que pour les vols internationaux qui suivent une règlementation à part. Une règlementation qui prévoit qu’un schéma à deux doses reste considéré comme complet pendant 9 mois, et pas 4.