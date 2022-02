Covid : en une semaine, trois fois plus de cas, deux fois plus d’hospitalisations

Avec 10 patients pris en charge à cause d’une contamination, la filière Covid du CHPF reste loin du niveau de saturation, mais il augmente sensiblement. Quant aux contaminations, elles continuent de se multiplier, même si elles ne donnent lieu, dans la vaste majorité des cas, à des formes bénignes de la maladie.

La saturation, « on en est loin, mais ça se prépare », avait averti le haut-commissaire Dominique Sorain sur Radio1 mardi. La prédiction est heureusement loin de s’être réalisée, mais, après avoir à peine frémi, en un mois et demi de circulation du variant Omicron, le nombre d’hospitalisations a connu un bond, ce mercredi. De 4 patients pris en charge pour des symptômes graves de Covid, la filière Covid (qui accueille aussi 22 patients Covid+ mais hospitalisés pour d’autres pathologies), en accueille désormais 10. Deux d’entre eux ont dû être placés en réanimation, et aucun nouveau décès n’est à déplorer depuis celui d’une personne âgée et atteinte de nombreuses comorbidités le weekend dernier. Il s’agissait du 637e mort lié à la pandémie en Polynésie, et le premier depuis la fin du mois d’octobre.

Ce regain d’activité à l’hôpital reste toutefois modéré au vu de la circulation du virus, qui atteint de nouveaux sommets. 2 130 nouveaux cas en 48 heures, et donc 4 166 cas actifs. Un chiffre multiplié par trois en une semaine, mais qui ne prend en compte que les dépistages réalisés sous contrôle d’un professionnel ou dans les centres prévus à cet effet. Pour avoir une idée plus claire de la propagation du variant Omicron, le Conseil des ministres a une nouvelle fois invité « toute personne présentant des symptômes à se faire dépister et, en cas de positivité, à le signaler à ses personnes contact ». Et demandé au passage à la population de « respecter les gestes barrières et notamment le port du masque et la distanciation physique, ainsi que l’aération des locaux ».