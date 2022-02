La vedette Kaoha Tini livrée aux Marquises Nord en mars

Les Marquises Nord auront leur vedette de transport maritime au mois de mars, avec une capacité de 60 passagers et 7 tonnes de fret. Le futur Kaoha Tini viendra compléter le service de transport de l’archipel assuré par le Te Ata O Hiva pour les Marquises Sud depuis 2016 avec une capacité de 40 personnes. Les deux navires viennent remplacer l’ancien Tahiti Nui 7 retiré de la flotte administrative en 2014.

Les Marquises Nord auront leur vedette de transport maritime au mois de mars, au terme de près d’un an de chantier, annonce le conseil des ministres. Le nom de baptême proposé par la Codim est Kaoha Tini. L’ancien Kaoha Nui devenu le Tahiti Nui 7 avait été retiré de la flotte administrative active pour vétusté en 2014. En 2016 une première vedette de remplacement, Te Ata O Hiva, a été mise en service avec une capacité de transport de 40 personnes. Elle dessert les Marquises Sud et est basée en baie de Tahauku à Atuona sur l’île de Hiva Oa. Au mois de mars prochain, le futur Kaoha Tini desservira les Marquises Nord et sera basé en baie de Taiohae à Nuku Hiva.

Le Kaoha tini plus grand que le Te Ata O Hiva

Il aura une capacité de transport de 60 passagers et de 7 tonnes de fret, en plus des 6 membres d’équipage. Comme son homologue des Marquises Sud, le Kaoha Tini est pourvu des équipements et accastillages nécessaires aux transports d’évacués sanitaires, sur chaise roulante ou sur brancard. C’est également le même type de motorisation qui le propulsera : deux moteurs de 500 chevaux chacun capable de filer à 15 nœuds maximum, avec une capacité de 5 000 litres de fuel permettant une autonomie de navigation de 50 heures.