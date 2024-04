Astronomie : l’éclipse solaire du 8 avril sera visible depuis Polynésie

Dans certaines régions des États-Unis, du Canada et du Mexique, il s’agira d’une éclipse totale. Un phénomène spectaculaire se produisant lorsque la lune s’aligne parfaitement avec la terre et le soleil. Au fenua, elle prendra la forme d’une éclipse partielle et pourra être observée seulement depuis Tahiti, Bora Bora, Rangiroa, les Marquises et les Australes . Il faudra regarder vers l’Est où le soleil se lève pour espérer la voir, plus ou moins différemment selon les endroits. Ceux qui y assisteront devront se protéger les yeux.

Levons les yeux vers le ciel. Le lundi 8 avril, les astronomes annoncent une éclipse solaire. Un phénomène se produisant deux à cinq fois par an dans le monde, mais qui est rarement total. Ce sera le cas cette fois dans certaines régions des États-Unis, du Canada et du Mexique … Au fenua, elle prendra la forme d’une éclipse partielle et pourra être observée de manière significative aux Marquises avec une occulation du soleil de 79%. A Tahiti elle sera visible surtout sur la côte Est, avec une occultation qui sera à son maximum (60%) à 6h33. Les habitants de Bora Bora pourront aussi la voir (65%) , ceux de Rangiroa, de Rurutu , de Tubuai et de Rikitea auront eux aussi la chance de distinguer le phénomène. « Quand le soleil va se lever l’éclipse sera déjà visible pour nous dès le moment où le soleil sera apparent, même si malheureusement on n’en verra qu’une partie. » explique Roger Parodi, membre de la société d’astronomie de Tahiti

Le lever du soleil est prévu à 6h06 lundi prochain, jour d’éclipse donc et devrait prendre fin aux alentours de 7h30. Pour ceux qui souhaitent y assister les experts, préviennent qu’il ne faut absolument pas l’observer à l’œil nu. « Comme ce ne sera pas une éclipse totale, il faudra absolument regarder avec des appareils adaptés parce qu’en quelques secondes, on peut griller nos yeux, prévient Roger Parodi. Il faudra avoir des lunettes à éclipse ou alors, pour les bricoleurs qui ont des masques de soudure, il faudra des verres de qualité 13, des verres pour des soudures électriques très brillantes. »

À noter enfin que cette année une autre éclipse devrait être visible à 46% depuis le fenua. Il s’agit d’une éclipse annulaire avec « la lune qui ne cache pas entièrement le soleil et laisse un anneau lumineux ». Elle aura lieu le 2 octobre prochain.