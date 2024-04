La brigade annoncée lors de la visite, l’an dernier, du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, est opérationnelle. Elle prend la forme d’un escadron mobile – avec quand même un point fixe situé près de la mairie de Haapiti – qui proposera des permanences à des points stratégiques répartis sur toute l’île. Les six officiers de police judiciaire qui composent cette brigade iront donc au contact de la population en plus d’assurer des fonctions de prévention, d’intervention et d’investigation.

Sécurité renforcée à Moorea. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, avait annoncé, lors de son passage au fenua l’an dernier, la création d’une brigade de gendarmerie supplémentaire sur l’île sœur. Un projet s’inscrivant lui-même dans la continuité des annonces faite début 2022 par Emmanuel Macron sur la création de 200 brigades sur l’ensemble du territoire national. Composé de six gendarmes, ce nouvel escadron mobile – qui aura quand même un point fixe près de la mairie de Haapiti – ira dès ce vendredi matin, à bord du « GENDTruck », « au contact des habitants ». Il s’agit, selon le colonel Grégoire Demézon, « de sortir d’une logique de guichet » en donnant la possibilité à la population d’effectuer des démarches, telles que les dépôts de plaintes, lors des permanences prévues à des points stratégiques tout autour de l’île.

Délais d’intervention réduits

Au travers de ce dispositif, il s’agit aussi de faire de la prévention auprès des administrés et « d’augmenter l’empreinte au sol de la gendarmerie » sur l’île. La gendarmerie assure également que le GENDTruck devrait permettre « de réduire les délais d’intervention » tout en ayant une fonction d’investigation. « Les gendarmes de cette brigade mobile judiciaire sont officiers de police judiciaire et participeront, aux côtés de la brigade actuelle de Moorea, aux traitements judiciaires consécutif aux plaintes et aux enquêtes déposées », assure encore le colonel.

Délinquance en baisse

Cette brigade vient bien sûr répondre aux problématiques liées à l’évolution croissante de la population de Moorea qui fait face depuis quelques années à plusieurs formes de délinquances. Elle vise ainsi à lutter contre les violences intrafamiliales en hausse de 17 % sur l’île, les stupéfiants, la délinquance environnementale, mais aussi à renforcer les dispositifs en termes de sécurité routière. En général, les forces de l’ordre constatent toutefois une certaine stabilité des chiffres de la délinquance sur 5 ans. « Entre 2022 et 2023, elle a baissé, affirme le colonel. Que ce soit en matière d’intégrité physique (-2%), d’atteinte aux biens (-32%) ou d’infractions économiques et financières ».

Pour autant, le taux d’élucidation des délits à Moorea demeure autour de 20%

À noter enfin que le détachement de l’escadron de la brigade de Faa’a, missionné chaque weekend sur l’île sœur, continuera de prêter main-forte aux agents.