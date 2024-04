Un mois de travaux supplémentaires sur le viaduc de la Punaruu

Enquête public sur le dépôt de carburant du Gam de Faa’a

Le groupement d’aviation militaire (GAM) qui jouxte l’aéroport veut lancer une extension et une mise aux normes de son dépôt de carburant. Une enquête publique a donc été ouverte par la mairie de Faa’a et un dossier sur les impacts potentiel du chantier et de la nouvelle installation est consultable à partir de vendredi et jusqu’au 7 mai au guichet des formalités civiles. Un commissaire enquêteur tiendra aussi des permanences avec un cahier de doléances, toujours à la mairie, tous les vendredi du mois d’avril ainsi que le mardi 7 mai, de 8 heures à 11 heures.