Ateliers créatifs au musée avec les artistes

Le musée de Tahiti et des îles, Te Fare Iamanaha, organise des ateliers jusqu’à la fin du mois pour tout public. Ils sont animés par les artistes qui exposent sur Horue. L’exposition dédiée au surf est en succès, elle se termine fin septembre, mais une journée spéciale le 7, sera organisée avec conférence et animations. L’association les Amis du musée propose aussi des ateliers créatifs avec balade culturelle et dessin au programme.

Dans un recoin du musée de Tahiti et des îles, des tables ont été installées et déjà une petite dizaine de personnes écoutent attentivement Knky. L’artiste expose une œuvre sur Horue et a donc animé un atelier sur l’impression sur papier et gravure sur linoléum. Ils sont plusieurs artistes à avoir animé ces ateliers tout au long des vacances au musée de Tahiti et des îles, profitant de l’exposition dédiée au surf pour les organiser. Soit des travaux individuels, soit des œuvres collectives avec Gaya et Abuz notamment. Pour Hinanui Cauchois, la directrice du musée, l’idée est de proposer au public, le plus large possible, « de faire des activités artistiques en étant guidé par un artiste dont c’est le métier. Il va leur apporter sa technique, son expertise, mais surtout partager son univers et sa démarche artistique ».

L’occasion d’écouter attentivement les artistes donner des conseils. « Ce n’est pas la même approche qu’un cours d’art plastique à l’école. Avoir un atelier avec un artiste, ce n’est pas la même démarche pour les enfants. Et pour les adultes, c’est le plaisir de découvrir des différentes techniques. » Et c’est aussi une manière d’inviter encore plus de monde à venir voir l’exposition Horue. Celle-ci a beaucoup de succès, assure Hinanui Cauchois. « Avoir des ateliers en parallèle fait vivre l’expo, le musée, ça fait venir beaucoup de monde, et cela créé une dynamique sympathique. » Et ça continue avec une journée spéciale organisée le 7 septembre prochain avec animations, diffusion de films et conférence au programme. Et aussi remise des prix car un concours artistique vient d’être lancé pour le public. Le musée demande aux participants d’envoyer leurs œuvres sur le thème du surf avant le 31 août et les meilleures seront primées le 7 septembre. La création d’une œuvre collective sera également organisée lors de cette journée.

D’autres ateliers sont également organisés par les Amis du musée de Tahiti et des îles. Ils se composent d’une balade culturelle d’une heure en compagnie de Jordan Lambert puis d’une heure de dessin avec Margaux Bigou (une spécialiste et auteure de Fanzine). C’est tous les mardis et vendredis jusqu’à la fin du mois d’août, sur des thèmes précis : les bois et les essences locales, les oiseaux, les graines, les baleines et les cétacés.

Pour participer à ces ateliers, ceux du musée ou de l’association des amis du musée, il suffit de s’inscrire sur le site internet.