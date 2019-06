ATN fait aussi le grand chelem sur la Vendée Va’a 2019

Les rameurs de l’équipage Air Tahiti Nui ont remporté les trois étapes de la Vendée Va’a 2019, du 30 mai au 1er juin aux Sables d’Olonne.

Et de trois, aussi, pour ATN, sur l’océan Atlantique. La pirogue Air Tahiti Nui a largement dominé la dixième édition de la Vendée Va’a, du jeudi 30 mai au samedi 1er juin, autour de la sous-préfecture vendéenne, Les Sables d’Olonne.

Après trois victoires en trois étapes, la pirogue ATN a remporté le classement général avec quatre minutes et 44 secondes d’avance sur les deuxièmes, CN La Méduse (Var), et plus de huit minutes d’avance sur les troisièmes, Manu Ura 13 (Bouches-du-Rhône), selon les classements publiés par les organisateurs.

Le club Air Tahiti Nui Va’a, présidé par le pilote d’ATN Vetea Sanford, a fait l’impasse sur la Tahiti Nui Va’a pour se consacrer à la Vendée Va’a, qui avait lieu aux mêmes dates. Une deuxième pirogue tahitienne était engagée : l’équipe Hinaraurea termine cinquième (sur 18 va’a) avec vingt minutes de retard sur ATN.