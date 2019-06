Shell écrase la concurrence jusqu’au bout de la Tahiti Nui Va’a 2019

Jusqu’à la fin, les rameurs sponsorisés par Shell ont été inaccessibles pour leurs adversaires sur la Tahiti Nui Va’a 2019. Après avoir remporté les deux premières étapes, ils ont encore passé toute la troisième étape en tête de la course samedi matin entre Pirae et Mataiea. Tout au long des 54 kilomètres avec changements, la pirogue jaune a été seule devant, augmentant régulièrement son avance, pour finir l’étape en 3h 55′ 46 », trois minutes devant Team OPT et Air Tahiti.

Au classement général de la Tahiti Nui Va’a 2019, Shell Va’a termine avec 9 minutes et 17 secondes d’avance sur Air Tahiti Va’a, 12 minutes et 25 secondes d’avance sur Team OPT, et 17 minutes et 8 secondes d’avance sur EDT Va’a, l’équipe du sponsor organisateur de la course, relégué à la quatrième place.

Selon les classements des courses masculines publiés par la Fédération tahitienne de va’a, Enviropol remporte le classement général des entreprises, et Tohiea remporte le tableau des vétérans.