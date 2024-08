ATN répare, ATN remplace : un nouveau capot pour le moteur droit du « Fakarava »

Le Boeing 747-400 qui s’était posé samedi dernier à Tahiti-Faa’a avait intrigué, et son cargo aussi. Il s’agissait bien d’une pièce de moteur destiné au Boeing F-OMUA « Fakarava » d’Air Tahiti Nui.

C’est une réparation rare à Tahiti, mais pas inédite. La différence ? Les 787 d’ATN sont des bimoteurs, et leurs réacteurs sont plus gros que ceux des quadrimoteurs, dont les pièces pouvaient être acheminées plus discrètement, dans les soutes de vols réguliers. Cette fois, il a fallu affréter un appareil spécial, qui s’ouvre par le « nez ». Il s’agissait de changer le capot du moteur droit du Boeing 787-9 « Fakarava » de la compagnie au tiare qui montrait une « usure anormale ». L’opération a été menée à bien par les techniciens d’Air Tahiti Nui, sous l’œil d’un superviseur de General Electric, fabricant du moteur, qui n’a pas eu à intervenir, note-t-on avec satisfaction chez ATN.

Seule une rotation sur Los Angeles, le weekend dernier, a du être avancée pour permettre le changement de pièce. Les passagers ont été prévenus une semaine avant et ont pu modifier leur réservation.