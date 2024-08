Le procès de Sabine Boiron renvoyé

Déjà condamnée à 7 ans de prison ferme en 2020 pour proxénétisme, Sabine Boiron devait être jugée ce mardi matin pour escroquerie après avoir touché le Fonds de Solidarité aux entreprises de manière irrégulière.

Ephémère retour au tribunal pour Sabine Boiron ce mardi. Lourdement condamnée, en 2019, à 7 ans de prison pour proxénétisme aggravé, dans l’affaire qui porte son nom et celui de Thierry Barbion, l’ancienne institutrice s’était vu confirmer la peine en appel un an plus tard.

Sous bracelet électronique depuis sa sortie de prison en 2021, elle était appelée à la barre, comme l’avait annoncé Tahiti Infos, pour répondre des chefs « d’escroquerie faite au préjudice d’une personne publique ou d’un organisme public », en l’occurrence la Direction des finances publiques, « pour l’obtention d’une allocation », le FSE, entre juillet 2020 et décembre 2021. Le FSE (Fonds de solidarité aux entreprises) était un dispositif d’aide de l’État aux petites et moyennes entreprises.

Également appelée pour déclaration incomplète, Sabine Boiron devait être jugée aux côtés d’une femme de 44 ans, accusé de complicité d’escroquerie et de travail clandestin. L’avocat de Sabine Boiron n’étant pas présent à l’audience, le procès a finalement été renvoyé au 29 avril 2025.