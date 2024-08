Le djihadiste de Tatutu de retour au tribunal

Multicondamné pour, entre autres, apologie du terrorisme, Augustin Mahiti purge actuellement diverses peines à Tatutu. Souffrant de troubles psychopathiques et fiché S, il avait écopé de cinq ans d’interdiction de séjour en Polynésie en 2021, après avoir menacé un surveillant de prison et réaffirmé son attachement à l’État Islamique. Ce qui signifie qu’il sera expulsé du fenua à sa sortie de prison. Mardi, son cas à été jugé à huis-clos.

Augustin Mahiti a-t-il tenté de faire sauter son interdiction de séjour en Polynésie, valable pour cinq ans une fois sa peine de prison purgée ? Cet homme, multicondamné pour apologie du terrorisme islamiste, était de retour au tribunal correctionnel mardi, lors d’une audience à huis-clos, à laquelle il s’est présenté sans avocat. Motif ? Une requête en relèvement, procédure qui permet à un tribunal de revenir sur une interdiction prononcée. Selon nos informations, il s’agit bien de la question de son interdiction de séjour au fenua, une requête qui a été rejetée par le tribunal.

Augustin Mahiti, 32 ans – aussi connu pour évasion, menaces, outrages, menaces de mort et violence -, est notamment resté dans les mémoires au tribunal pour avoir lancé « vive l’État islamique, vive le Djihad et vivent les attentats en France » lors d’une audience, durant laquelle il avait tenté d’agresser le juge. Diagnostiqué comme souffrant de troubles psychopathiques de la personnalité, avec un risque de récidive élevé, il purge actuellement un certain nombre de peines de prison. Sa date de sortie, et donc celle de son expulsion du fenua, n’est pas connue.