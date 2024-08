Préavis de grève suspendu dans les transports en commun

Les syndicats qui avaient déposé un préavis de grève dans les transports en commun pour ce jeudi à 0 heure l’ont suspendu, dans l’attente d’une rencontre avec le ministre en charge, Jordy Chan.

La CSIP, la Fédérations des rassemblements des syndicats de transport en commun de Polynésie et le RTP-Aro no Porinetia ont décidé ce mercredi, à quelques heures de l’échéance, de suspendre leur préavis de grève. Ils demandent toujours une rencontre avec le ministre en charge des transports terrestres, Jordy Chan, car leurs revendications, notamment salariales, impliquent des dépenses pour les entreprises qui auront un impact sur les modalités de la délégation de service public. Mais, a déclaré Mahinui Temarii à Tahiti-Infos, « si on nous prend pour des idiots, on peut débrayer du jour au lendemain. »

Pour rappel, les syndicats demandent la mise en place de la convention du secteur des transports routiers avant la mi-2025, la revalorisation du Smig et de la grille salariale, la requalification en CDI temps plein des contrats à mi-temps, l’instaurations de primes, le respect des durées légales de travail, ou encore des mesures de mise en sécurité pour les chauffeurs.