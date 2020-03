ATN va aller à Shanghai chercher des produits sanitaires

À l’assemblée ce matin, Édouard Fritch a annoncé qu’Air Tahiti Nui effectuerait un vol vers Shanghai pour ramener les produits sanitaires dont la Polynésie a besoin, avant le pic de l’épidémie attendu en fin de semaine prochaine.

La Polynésie a, pour l’instant, le matériel suffisant pour répondre à la situation actuelle. Mais Édouard Fritch dit s’attendre à l’arrivée du pic épidémique « en fin de semaine prochaine ». C’est pourquoi le Pays va affréter en début de semaine prochaine un vol ATN pour Shanghai afin de procurer au fenua les masques, les tests et les respirateurs dont il aura besoin à ce moment-là.

« Nous irons chercher nous-mêmes de quoi soigner notre population »

Le ravitaillement sanitaire, un sujet parmi d’autres qui a été révélateur, ce matin, des rapports tendus entre le Pays et la métropole. Les commandes faites en France tardent à se matérialiser, et Édouard Fritch a annoncé : « Nous avons abandonné les commandes faites il y a 15 jours déjà, les commandes faites par le biais de notre circuit métropolitain, et nous allons directement au producteur. » Même si, reconnaît-il, cette filière est plus onéreuse.