Édouard Fritch annonce un durcissement du confinement

Ce matin devant l’assemblée réunie pour voter les mesures économiques d’urgence, le président du Pays a fait plusieurs annonces notables qui seront mises en place dans les prochains jours : une mise à l’isolation dans des lieux dédiés des malades dont l’habitat ne permet pas un bon confinement, un « couvre-feu » à partir de 19 heures ou 20 heures, la restriction de la circulation des personnes entre différentes communes.

« Les temps vont être durs dans les semaines à venir, mais si nous ne passons par cette stratégie on en aura encore pour trois, quatre, cinq mois », a déclaré Édouard Fritch qui a, avec ses ministres, martelé qu’il s’agissait d’une course contre la montre : plus la crise dure en Polynésie, et plus vite les réserves budgétaires mises à contribution par le collectif voté ce matin seront épuisées, ce qui rendrait la reprise d’autant plus difficile.

Il a d’abord évoqué un couvre-feu prochain, à partir de 19 ou 20 heures, sans toutefois préciser quand il pourrait prendre effet.

Le confinement total est « irrémédiable », a déclaré le président. l’arrêt des vols internationaux va permettre de rendre le pays hermétiques, et « tout va se jouer ici » dit Édouard Fritch. Il a également annoncé que « dès que les outils seront mis en place », les membres du gouvernement eux-mêmes vont cesser de circuler, « et nous demanderons à l’administration d’arrêter complètement » (une partie des personnels de l’administration a déjà cessé le travail depuis lundi, ndlr), sauf les services liés à la sécurité et à la santé, mais il faut que pendant 15 jours l’administration aussi montre l’exemple ».

Il a notamment appelé mes maires des îles, dont aucune n’est pour l’instant touchée à l’exception de Moorea, à faire strictement respecter le confinement des personnes revenues récemment.

Le président du Pays a également indiqué que dès la semaine prochaine, les malades identifiés qui n’ont pas chez eux de bonnes conditions d’isolement, comme les membres de familles nombreuses, seront placés dans des bâtiments réservés, entre autres, à ceux qui hébergeaient les résidents des îles .

Les malades détectés sont concentrés entre Mahina et Punaauia, dit Édouard Fritch

Le président du Pays a enfin répondu à une interrogation partagée par de nombreux Polynésiens : où sont les 30 malades détectés à ce jour ?

« Les malades aujourd’hui atteints de coronavirus se situent entre Mahina et Punaauia. » Mais il souligne qu’à l’exception de Christelle Lehartel, la ministre de l’Éducation, confinée chez elle à Papara, il n’y a pour le moment aucun cas dans les autres communes de Tahiti.

C’est pourquoi Édouard Fritch va demander, dit-il, « des filtrages des échanges de la population entre la Presqu’île et les communes non touchées d’une part, et les communes qui le sont d’autre part.

Ces mesures seront, a dit Édouard Fritch, vraisemblablement annoncées officiellement demain avec le Haut-commissaire.