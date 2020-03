Face au covid-19 les généralistes s’organisent

En première ligne face à la maladie, certains médecins généralistes ont dû adapter leur façon d’ausculter leurs patients. Fini la salle d’attente, bourse d’échange des microbes, désormais les consultations se font par téléphone. Et si nécessaire le patient pourra se rendre au cabinet de son médecin traitant en ayant au préalable pris rendez-vous.

Indispensables en ces temps de pandémie, les médecins généralistes sont quotidiennement sur le pied de guerre. En première ligne face à la maladie, ils ont adopté le look à la mode ces derniers temps, le port du masque et des gants, et ils ont aussi adapté leur manière de recevoir. Terminé, la salle d’attente, désormais les consultations s’effectuent par téléphone et si nécessaire, sur rendez-vous. Le but étant qu’il n’y ait pas de gens malades qui se réunissent au même endroit et qui puissent « s’échanger d’éventuels virus », comme nous l’explique le docteur en médecine générale, Axel Mouster, qui exerce à Mataiea.

Chambouler les habitudes de toute une population qui, dès la moindre alerte, s’en va grossir les rangs des patients dans la salle d’attente, ne va pas en général sans quelques grincements de dents. Pourtant ces mesures sont plutôt bien accueillies par les patients.

En cas de symptômes suspects pouvant semer le doute quant à leur origine, covid-19 ou simple état grippal, dans un premier temps il est conseillé au patient de prendre du Doliprane et de rester à la maison. Et si l’état s’aggrave, il sera dirigé vers l’hôpital pour une prise en charge spécialisée.