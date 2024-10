Au collège de Rangiroa, neuf classes fermées pour raisons de sécurité

À l’occasion d’une visite d’inspection ce mercredi, la commission de sécurité a demandé au avana de faire fermer trois bâtiments de l’établissement des Tuamotu, dont les structures « sévèrement corrodées » font peser un « danger direct » sur les élèves et le personnel. La mise en conformité de la cuisine est, elle, demandée sous trois mois sous peine, là aussi, de fermeture. Une « réorganisation » est à l’étude pour assurer l’accueil de tous les élèves pendant les travaux.

Une inspection qui se passe mal au collège de Rangiroa. Ce mercredi 2 octobre, la commission de sécurité a effectué sa visite périodique dans le collège des Tuamotu qui accueille 454 élèves cette année, tous niveaux confondus. Ses constats sont alarmants : trois bâtiments de l’établissement présentent des signes de « dégradation et détérioration avancées », les bétons et ferraillages des structures étant « sévèrement corrodés ». De quoi « mettre en danger direct la sécurité des élèves et du personnel », ont relevé les experts, qui ont aussi relevé une défaillance partielle de l’alarme incendie de l’établissement, « aggravant le risque de perte humaine », en « laissant des élèves dans des bâtiments potentiellement instables sans possibilité d’alerte efficace en cas de sinistre ». Quant à la cantine de l’établissement, elle n’est toujours pas conforme à la règlementation, et continue d’opérer quotidiennement malgré les recommandations émises par la même commission en 2019.

Autant de raisons qui ont poussé la commission a à « formuler un avis défavorable sur le maintien en activité » des bâtiments concernés, qui abritent 9 salles de classe, une salle d’étude et le CDI. Les experts ont aussi proposé au tavana de l’île, Tahuhu Maraeura, qui accompagnait la visite, de mettre en demeure l’établissement « aux fins de réaliser les travaux de mise en conformité de la cuisine sous un délai de trois mois ». Les arrêtés correspondants devraient être pris par la mairie dans les jours à venir, pour une fermeture des trois bâtiments dès ce lundi. Pour autant, les cours et l’accueil des élèves devraient être assurés, écrit dans un communiqué le Pays, qui a la responsabilité des établissements du second degré.

« L’équipe de direction travaille sur les modalités d’une réorganisation de cet accueil qui impacterait le moins possible le fonctionnement actuel de l’établissement ». Polynésie la 1ere précise que l’ouverture du collège sur de plus grandes plages horaires (notamment les mercredis et vendredis après-midi) et l’utilisation de salles hors de l’établissement font partie des solutions à l’étude.

Avec communiqué