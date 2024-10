Peine confirmée en appel pour le père Sergio

Condamné en première instance à trois ans de prison avec sursis pour agression sexuelle et corruption de mineurs, l’ancien curé de la paroisse Sainte-Thérèse avait fait appel de la décision. Ce jeudi, son cas a été rééxaminé.

Il avait été reconnu coupable d’agression sexuelle et de corruption de mineurs en octobre 2023 et écopé de trois ans de prison avec sursis. Une condamnation assortie d’une obligation d’indemniser les victimes à hauteur de 1,7 million de francs, d’une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole en lien avec des mineurs et d’une inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

Un an plus tard, l’ancien prêtre de Sainte Thérèse, Sergio Tefau, et la famille des victimes ont une nouvelle fois entendu les faits, qui datent de 2017, cette fois en cour d’appel. Il est reproché à l’ancien curé, qui disait vivre difficilement son voeu d’abstinence et l’avoir enfreint à plusieurs reprises avec des hommes, d’avoir agressé sexuellement un jeune homme, après l’avoir alcoolisé. Et d’avoir exposé le second à des images pornographiques.

Lors de l’audience, l’ancien curé a de nouveau nié les faits et son avocat a de nouveau remis en cause le récit des victimes. Peu avant la plaidorie, l’avocate générale avait demandé une peine plus lourde qu’en première instance, à savoir 3 ans de prison, dont 1 avec sursis. Le tribunal a finalement confirmé le jugement prononcé en première instance, aussi bien sur le volet pénal que civil. « Un soulagement pour la famille des victimes, dont le statut est reconnu une seconde fois, cinq ans après leur dépôt de plainte », souligne leur avocat Me Jourdainne.