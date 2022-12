Deuxième groupe français de distribution Fondée en 1961 dans le Nord de la France, par Gérard Mulliez, aussi à l’origine des magasins Décathlon ou Kiabi, Auchan est toujours géré sous forme de groupe familial et n’a jamais été côté en Bourse. Avec plus de 2 000 points de vente, 160 000 collaborateurs et une trentaine de milliards d’euros de chiffre d’affaires, en France et dans une douzaine d’autres pays, Auchan, qui est aussi en plein développement en outre-mer, est le deuxième groupe français et le cinquième groupe de grande distribution traditionnelle dans le monde. L’entreprise a lancé des enseignes allant de la superette de proximité à l’hypermarché, concept dont Auchan fait partie des créateurs. Le groupe est aussi connu pour avoir développé une importante gamme de produits de marques distributeur, dans l’alimentaire et le non-alimentaire.