Francis Cabrel en concert à To’ata le 28 octobre 2023

Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour annoncer une bonne nouvelle, SA Productions révèle dès aujourd’hui que Francis Cabrel amène son « Trobador Tour » à Tahiti le samedi 28 octobre 2023. Les billets pour le concert de To’ata sont d’ores et déjà disponibles.

Ce sera le deuxième passage du mousquetaire de la chanson française en Polynésie : en octobre 2006, il avait rempli To’ata. Dix-sept ans après, son mix de folk, blues, pop et country chanté avec l’accent de son Sud-Ouest natal reste empreint de fraîcheur, de poésie et de tendresse, mais aussi de sujets d’actualité.

Les spectateurs de Polynésie pourront ainsi entendre les titres de son dernier album, À l’aube revenant, le 14e d’une carrière débutée en 1974. Il y aborde des thèmes variés, qui vont de son père (Te ressembler) à Jacques Dutronc (Chanson pour Jacques) en passant par le réchauffement climatique (Jusqu’aux pôles). Il y rend également hommage aux troubadours, auxquels il consacre quatre titres et qui ont donné leur nom à la tournée, le Trobador Tour.

Trobador Tour est devenu par la suite le nom de l’album live de la tournée de 2021, le 7e de sa carrière contenant 31 titres qui seront joués à Tahiti en octobre 2023. Ses derniers titres mais aussi ses tubes tels que Sarbacane, Je l’aime à mourir, Leïla et les chasseurs, Des hommes pareils, Octobre, Les murs de poussière, Petite Marie, Encore et encore, La robe et l’échelle, La Corrida, Hors-saison, La dame de Haute-Savoie, Les chevaliers cathares …

Objet chantant non identifié parmi les vedettes françaises, Francis Cabrel qui a vendu plus de 25 millions de disques reste fidèle à lui-même et à l’idole de sa jeunesse, Bob Dylan, à qui il a consacré un album de reprises, Vise le ciel. Il travaille à son rythme, loin des capitales et des médias : il enregistre ses albums chez lui, dans son studio d’Astaffort (Lot-et-Garonne) où il vit depuis l’enfance et où ce grand défenseur de la langue occitane a créé un festival musical et culturel.

Les amoureux de la chanson française ne rateront pas ce concert d’un artiste rare et attachant. Ils peuvent d’ores et déjà se procurer leurs billets, ou les offrir à leurs proches en cette période de fêtes.