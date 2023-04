Autour de Ariitaimai, les universitaires à la rencontre de la population de Papara

Les conclusions du colloque international de février à l’UPF , « Henry Adams et les Mémoires de Ariitaimai », seront présentées en tahitien et en français le samedi 22 avril à Papara, sur les terres de l’ancienne cheffesse qui s’était confiée à l’historien américain en 1890.

Organisé par Florent et Carole Atem, respectivement professeur de civilisation américaine et de littérature française, avec la participation de leur père Félix qui avait consacré sa propre thèse à l’ouvrage d’Henry Adams, le colloque de l’UPF avait réuni fin février des universitaires océaniens et américains, ainsi que des membres de la famille Salmon, autour d’un des rares témoignages historiques, via les souvenirs de Ariitaimai, ce que qu’était Tahiti avant la colonisation.

Pour diffuser plus largement la somme de connaissances mises au jour par les historiens, les organisateurs s’étaient engagés à restituer leurs travaux, en tahitien et en français, devant la population de Papara, « fief des Teva et de leur illustre cheffesse. » Ce sera donc samedi 22 avril, de 9 heures à 13 heures à l’école élémentaire Apatea à Papara.