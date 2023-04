Deux-roues : quatre morts en cinq jours

La Polynésie déplore déjà 11 décès sur les routes cette année. Les quatre derniers, à Paea mais aussi Faa’a et Raiatea, concernent tous des conducteurs de scooter ou de moto, âgés de 28 à 38 ans.



Voilà quinze jours, deux accidents endeuillaient coup sur coup la commune de Paea. Le 28 mars, un conducteur de scooter âgé de 28 ans avait perdu la vie au niveau de Mahana Park après avoir percuté un 4×4 roulant sur la voie opposée. Quatre jours plus tard, et à quatre kilomètres de là, un autre pilote de deux-roues heurtait le rétroviseur d’un véhicule qu’il tentait de dépasser. L’homme de 38 ans avait alors percuté un panneau de signalisation de l’autre côté de la chaussée, décédant lui aussi sur les lieux, malgré l’intervention des secours.

Entre ces deux drames qui ont connu un écho médiatique, deux autres personnes sont décédées sur les routes de Polynésie, a rappelé ce vendredi la gendarmerie. Et il s’agissait là encore de conducteurs de deux-roues. Ainsi le 1er avril, vers 3 heures du matin, c’est à Faa’a, sur l’avenue Nelson Mandela, qu’un scooter fait une chute, a priori sans qu’un autre véhicule ne soit impliqué. le conducteur, âgé de 35 n’avait pas attaché son casque et est inconscient lors de l’arrivée des secours. Il décédera plus tard au Taaone.

Le même jour, mais en soirée, c’est au guidon d’un autre 50cm3 qu’une femme de 34 ans perd la vie à Raiatea. Elle a percuté une voiture roulant en sens inverse. Le conducteur de ce véhicule dit l’avoir vu arriver en face de lui et sur sa voie, sans aucun éclairage et, malgré une embardée à droite, n’est pas parvenu à l’éviter. La encore, la pilote n’avait pas attaché son casque. Transportée à l’hôpital d’Uturoa puis évacuée vers le Taaone, elle y succombera à ses blessures.

Ces deux accidents mortels font grimper à 11 le nombre de tués sur les routes polynésiennes depuis le début de l’année. À la même date en 2022, année particulièrement triste du point de vue des chiffres de la sécurité routière, le pays comptait un décès de moins.

Avec communiqué