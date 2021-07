Avant-première réussie pour ‘O Morito Ta’u Vahine

Ce vendredi et samedi à la salle Manu iti de Paea se joue l’adaptation en reo Tahiti d’un des plus grand succès du théâtre français, « Ma femme s’appelle Maurice ». Jeudi soir, les comédiens polynésiens ont déjà conquis un public qui, pour l’essentiel, découvrait pour la première fois le théâtre en tahitien. Mais la première, la vraie, aura lieu ce vendredi 2 juillet, suivie d’une autre représentation samedi 3 juillet, toujours à Paea.

Ambiance survoltée, comédiens déchaînés, et au final, public emballé, hier soir pour l’avant-première de ‘O morito Ta’u Vahine. Cette pièce présentée par Sonia Aline Productions est tirée d’une comédie française à succès, Ma femme s’appelle Maurice, mise en scène par l’auteur original Raffy Shart, et traduite et adaptée par Jacquot Tiatia. Ensemble, et en s’appuyant sur une équipe d’acteurs motivée par le défi du théâtre en reo tahiti, ils n’ont pas hésité à s’écarter de la version originale, un temps jouée par Chevallier et Laspalès, pour « coller à la culture locale ». « Le thème ce sont des problèmes qu’on rencontre dans la plupart des familles, confirme Tutea Mollon, directeur de service à la mairie de Faa’a qui faisait partie, hier, des spectateurs invités à assister à une répétition générale en forme d’avant-première. Le fait que ça soit abordé de manière aussi comique ça attire le publique et ça l’entraîne tout le long du spectacle« .

Des adaptations en reo Tahiti, le théâtre en a connu quelques un, comme Te Manu Tane, créé en 1992 John Mairai autour du Bourgeois gentilhomme de Molière. D’autres ont tenté l’aventure de la création originale en tahitien, comme Maco Tevane avec Papa Penu et Mama Roro jouée 1970 puis brièvement rejoué 2011. Depuis, le reo s’est fait rare sur les planches, et ‘O morito t’au Vahine fait office de pari. Mais visiblement le format plaît et pourrait se développer vu sont efficacité. La soirée, en tout cas a inspiré la mairie de Faa’a : « les pièces de théâtre en tahitien avec des artistes de faaa seraient des projets mis en place dans le futur par la commune. «

Du côté de l’équipe – Tamatoa Kautai, Christopher Prenat, Sonia Gibson, Tepa Teuru, Vaitea Tauraa, Rocky Gobrait et Merehau Cugnet – cette avant-première n’a fait que renforcer la motivation. « Cette pièce a fait le tour du monde, on est prêts à faire le tour de Tahiti et à aller dans les îles », disent-ils.

Le mari, la femme, la maîtresse : le triangle classique du vaudeville Le pitch : jusqu’où un homme peut-il aller pour cacher sa liaison quand sa maîtresse menace de tout dévoiler ? Tihoti est un mari volage. Il vit aux crochets de sa femme Marina, issue d’une famille aisée. Excédée par les promesses non tenues de Tihoti, Katia veut révéler à Marina qu’elle est la maîtresse de son mari, afin de la pousser au divorce. Sur ces entrefaites, Tihoti essaie d’enrôler Morito, bénévole d’une association caritative de passage dans l’immeuble, pour qu’il prenne le rôle de sa femme afin de chasser sa maitresse. Malheureusement pour Tihoti, Morito ne sera pas la femme qu’il espérait. Un couple de retraités et le mari de Katia achèveront la confusion de Tihoti, qui ne sortira pas indemne du chaos.