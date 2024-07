Avec le concours To’a Reef 2024, l’Ifrecor passe à l’action

Soutenir et récompenser les meilleurs projets en faveur de la préservation des récifs et lagons polynésiens, tel est l’objectif principal du concours To’a Reef 2024 qui vient d’être lancé par l’Ifrecor. Ce concours est également ouvert aux établissements scolaires.

Le haut-commissaire Éric Spitz, le ministre de l’Environnement Taivini Teai, les membres du comité opérationnel de l’Initiative française pour les récifs coralliens de Polynésie française (Ifrecor Polynésie) ont présenté le concours To’a Reef 2024. Avec ce concours, le comité démarre concrètement son plan quinquennal 2024-2028.

« Ce grand concours est destiné à de nombreux acteurs, les associations, le privé, la recherche, l’éducation, il va lancer la dynamique portée par la stratégie et le plan d’action 2024-2028 de l’Ifrecor en Polynésie. Ces trophées ont pour objectif principal de soutenir et récompenser les meilleurs projets en faveur de la préservation des récifs en Polynésie. Le grand prix sera doté d’un million de Francs Pacifique, tous les autres prix seront dotés d’un chèque de 500 00 francs », a précisé le haut-commissaire en guise d’introduction.

Ce concours vise également à impliquer les scolaires, avec les six prix des écoles dotés de 100 000 Fcfp chacun. Vainui Marakai, professeure des écoles chargée de mission au département de l’action pédagogique et éducative de la DGEE, détaille : « l’intitulé c’est Mon récif, ma culture, cela va toucher de la maternelle au lycée. Ils sont à fait capables d’être imaginatifs et créatifq pour faire de très belles productions écrites, artistiques, littéraires. Il s‘agit de sensibiliser nos petits enfants, qu’ils puissent pousser les murs des écoles et puissent partager dans les familles, les foyers, mais aussi qu’ils discutent avec différents partenaires, des chercheurs, scientifiques, biologistes ».

Le Comité local de l’Ifrecor Polynésie a été officiellement installé le mardi 4 juin 2024. C’est une déclinaison nationale de l’Initiative internationale pour les récifs coralliens (ICRI) qui fédère aujourd’hui une soixantaine d’acteurs locaux (État, Pays, communes, public, privé, enseignement supérieur et recherche, associations et ONG). Sa mission ? Fédérer et mettre en réseau les acteurs pour co-construire des projets intégratifs dans une approche multidisciplinaire et multi-acteurs. Sept axes ont été définis dans un plan d’actions quinquennal 2024-2028 pour œuvrer en faveur de la protection, la restauration et la gestion durables de ces écosystèmes essentiels à la biodiversité marine et la bonne santé des lagons.