Avec le Mémorial du bagne calédonien, Au Vent des îles s’offre un prix national

La maison d’édition polynésienne a remporté le « Trophée de la fabrication du livre 2020 » décerné, pour la revue Livres Hebdo, par un jury de personnalités de la culture. Une reconnaissance pour Au Vent des îles, mais aussi pour l’auteur de cet ouvrage patrimonial, Louis-José Barbançon.

Deux tomes dans un coffret solide, plus de 1 000 pages et à peu près autant d’illustrations d’époque, 7,5 kilos au total… L’ouvrage, qui a représenté un défi technique pour Au Vent des îles, a visiblement impressionné le jury. Sur la forme comme sur le fond, estime son directeur Christian Robert. À l’entendre, ce trophée est une reconnaissance du travail de la maison d’édition basée à Tahiti et qui vient de fêter ses 30 ans, mais surtout une reconnaissance de l’énorme travaille de recherche et de documentation mené par l’auteur, l’historien calédonien Louis-José Barbançon. Le mémorial du bagne, qui a aussi reçu le prix Popaï lors du Salon du livre océanien de Nouméa et qui a été distingué par le centre national du Livre, développe « une ambition à vocation patrimoniale destinée au plus grand nombre ». Un très beau cadeau de Noël, en tout cas, pour ceux qui s’intéressent à l’histoire coloniale, à l’histoire calédonienne… ou à l’Histoire tout court.

Placés cette année sous le patronage de Roselyne Bachelot, la ministre nationale de la Culture, les Trophées de l’édition sont organisés par Livres Hebdo, revue de référence dans le secteur, suivie, entres autres, par de nombreux libraires. Ils sont attribués par un jury de professionnels, présidé en 2020 par l’influente femme d’affaire Patricia Barbizet. On retrouvait notamment dans ce jury le calédonien Emmanuel Kasarherou, président du Musée du Quai Branly – Jacques Chirac. Familier du travail de Au Vent des îles, il a souligné « la qualité de la réalisation » du Mémorial du bagne calédonien, conçu dans sa forme, par des professionnels polynésiens avant d’être imprimé en Chine, ainsi que « la somme scientifique considérable et remarquable réalisée par l’auteur Louis-José Barbançon ».