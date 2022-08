Avis de mara’amu et de forte houle avant le lancement de la Tahiti Pro

À trois jours des premiers heats de la Outerknown Tahiti Pro 2022 à Teahupo’o, Météo France a émis une vigilance jaune forte houle qui concerne entre autres Tahiti. Mais rien n’indique pour l’instant que ces conditions vont tenir jusqu’à la compétition. Le vent devrait aussi souffler fort sur le sud et le centre de la Polynésie.

Nouveau cyclone dans le grand Sud du Pacifique, et nouvel appel à la vigilance au fenua. Rien n’indique pour l’instant que l’épisode à venir atteindra l’intensité de celui qu’a connu le fenua début juillet, mais le vent devrait souffler fort dans les jours à venir. Météo France a classé les Australes et le sud des Tuamotu en vigilance jaune pour cause de « mara’amu soutenu », et orange pour Rapa depuis ce matin. « Un minimum dépressionnaire se creusant au Sud des Tuamotu vient renforcer les vents sur la face Nord de l’anticyclone, précisent les prévisionnistes. La combinaison des 2 centres d’action entretient un temps perturbé et venteux avec une mer forte à très forte ». Une bonne partie de la Polynésie est d’ailleurs en vigilance jaune « forte houle » : c’est le cas des Australes, du Sud et de l’Ouest des Tuamotu, mais aussi des îles du Vent et les îles Sous-le-Vent.

Du gros en perspective à Teahupo’o pour la Tahiti Pro, qui commence ce 11 août ? À voir. Les prévisions de Météo France tablent pour l’instant sur un « amortissement » de la houle à partir du milieu de semaine et d’un léger changement de direction, du Sud vers l’Est/Sud-Est dans le même temps. Résultats : les vagues sur le spot mythique pourraient drastiquement s’amortir d’ici la fin de semaine.