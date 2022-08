Marc Lavoine en concert à Tahiti pour la première fois

Le célèbre chanteur Marc Lavoine sera en concert place To’ata le 21 avril 2023 à l’invitation de SA Production, Radio 1 et Tiare FM.

Encore une date à marquer d’une pierre blanche dans votre agenda. Après 32 ans de carrière, Marc Lavoine se produira pour la première fois à Tahiti le 21 avril 2023. L’interprète de « Elle a les yeux revolver » va finalement pouvoir investir To’ata après deux années d’attente dues au Covid. Auteur, compositeur, interprète mais aussi acteur, Marc Lavoine a débuté sa carrière en 1984 avec la sortie de son premier album qui rencontre un franc succès. Depuis sa voix chaude et grave enchante le public avec des titres cultes comme « Pour une biguine avec toi », « Qu’est-ce que t’es belle » avec Catherine Ringer, « Toi mon amour » en duo avec Clara Luciani, « Tout oublier » ou encore « Je ne veux qu’elle » avec Claire Keim. C’est aussi en tant que membre du jury de « The Voice » que nous le suivons depuis plusieurs années et de nouveau pour la saison de 2023.

Pour cette nouvelle décennie, Marc Lavoine revient sur le devant de la scène avec un quatorzième album « Adulte jamais ». Cet opus, hybride et élégant doit beaucoup à la scène, notamment à la rencontre entre Marc et Darko, guitariste de sa dernière tournée.

Il dénonce les fausses certitudes du monde des adultes, examine la légèreté, la peine et comme nous sommes en territoire Lavoine, le thème amoureux émerge en toute cohérence dans ses chansons.