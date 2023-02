Baisse des prix de l’essence et du gazole au 1er mars

Le conseil des ministres prend acte de l’évolution à la baisse des prix des hydrocarbures. Une réduction que le gouvernement va répercuter sur les prix de l’essence et du gazole à la pompe. A partir du 1er mars, le prix au litre sera revu à la baisse à raison de -10 francs pour l’essence et -5 francs pour le gazole.

Moins 10 francs pour l’essence et moins 5 francs pour le gazole. C’est la baisse qui va être appliquée sur les prix à la pompe au fenua à partir du 1er mars. En effet, la tendance générale de l’évolution du prix du pétrole, associée au cours du dollar US, fait baisser le prix des hydrocarbures depuis le début de l’année. Les perspectives des cours mondiaux restent orientées vers un coût moindre du pétrole et c’est dans ce contexte que le Conseil des ministres a décidé de répercuter cette baisse sur les prix au fenua. Le gouvernement annonce d’ores et déjà que si les « tendances baissières devaient se confirmer sur l’année » , de nouvelles répercussions, au profit des consommateurs, seraient à prévoir.