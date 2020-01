Ben Benacek placé sous surveillance électronique

Ben Benacek, tristement célèbre pour avoir été le « premier braqueur à main armée de Polynésie » et revenu au fenua en novembre dernier, a été placé sous surveillance électronique dans l’attente de sa comparution immédiate le 20 février pour de nouveaux faits.

Le 6 janvier, Ben Benacek était interpellé après avoir été surpris dans la maison d’une personne âgée où il s’était introduit pour faire main basse sur de l’alcool. Il avait fallu plusieurs policiers et gendarmes pour l’appréhender. L’homme avait été alors placé en garde à vue puis présenté au juge des libertés et de la détention qui l’avait placé sous contrôle judiciaire dans l’attente d’une expertise psychiatrique et de sa comparution le 20 février prochain. Le parquet, qui souhaitait son placement en détention, avait fait appel de sa décision.

La chambre de l’instruction a décidé ce matin de placer sous surveillance électronique le multirécidiviste âgé de 40 ans. Me John Tefan, son avocat, se dit satisfait de cette décision.

Me John Tefan reconnait néanmoins que le passé sulfureux de son client pourrait représenter un véritable obstacle dans la poursuite du procès : « Le point négatif c’est son passé ».

Ce dernier précise également que le test d’alcoolémie était négatif mais que le résultat du test de stupéfiants n’a pas encore été rendu. Toutefois, dit-il, « mon client a admis lui-même qu’il était sous l’effet de l’ice et qu’il n’avait plus dormi depuis 5 jours ». Il est également attendu une expertise psychologique, qui devait avoir lieu la semaine dernière mais a du être repoussée car aucun des deux experts psychiatres du territoire n’étaient disponibles. « Il ne pourra pas être jugé sans expertise psychiatrique », ajoute l’avocat.

Ben Benacek avait écopé d’une peine de 10 ans de prison par la cour d’assises en 2003 et a été libéré 3 ans plus tard, il a depuis régulièrement été condamné ou placé en détention à Nuutania et en France, à Rennes.