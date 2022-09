Bixente Lizarazu et Michel Bourez, surfers d’Islande

L’Équipe a publié une vidéo sur son site internet montrant Bixente Lizarazu et Michel Bourez s’essayant aux vagues islandaises. Un surf trip de cinq jours où le surfeur tahitien a du se familiariser avec la température et la combinaison qui est de mise dans les eaux islandaises.

Pendant cinq jours, Bixente Lizarazu et Michel Bourez ont testé les vagues islandaises lors d’un surf trip organisé par L’Équipe mi-septembre. Les deux hommes plutôt habitués à se retrouver à Tahiti et plus particulièrement à Teahupoo ont parcouru la péninsule de Reykjanes, au sud de la capitale Reykjavik. L’Équipe a filmé cette expérience aussi « atypique qu’insolite », dixit Lizarazu. Une vidéo de David Michel où l’on retrouve un Michel Bourez peu habitué à la température de l’eau et à surfer avec une combinaison relativement épaisse, « Cela a été une bonne expérience, ce n’est pas tous les jours que je surfe dans de l’eau froide (…) je sentais pas vraiment la planche sous mes pieds à cause de ma combi qui était vraiment épaisse et les chaussons et j’avais l’impression faire n’importe quoi. Mais après je m’y suis habitué. » Malgré des vagues de petite taille, Michel Bourez a semblé ravi de cette escapade dans l’hémisphère Nord. Le photographe Franck Seguin a, lui, realisé une série de photos parues ce weekend dans L’Équipe Magazine.