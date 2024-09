L’ancien pasteur et actuel représentant Tavini à Tarahoi était convoqué ce lundi devant le juge d’instruction Thierry Fragnoli, qui lui a signifié sa mise en examen pour provocation à la discrimination ou à la haine raciale. Ses propos sur le « blanchissement » de la population du fenua avaient fait polémique en octobre 2023.

Mitema Tapati vient d’être mis en examen ce lundi pour provocation à la discrimination ou à la haine raciale. Fin octobre, l’ancien pasteur avait suscité un tollé à l’assemblée, après avoir tenu, en reo tahiti, des propos jugés racistes par l’opposition. Il avait expliqué que « si la France a noirci, notre fenua, lui aussi, a blanchi ». Des déclarations confirmées dans la foulée par l’intéressé, dans une lettre envoyée à Tahiti Infos, dans laquelle il invitait les sceptiques à « faire le tour de Punaauia à Mahina, dans les supermarchés, dans les restaurants ». « Vous allez me dire dans quel pays vous semblez être ? (sic) » avait-il martelé.

Entretemps, le président du Tapura Édouard Fritch s’était emparé de l’affaire, en signalant ces déclarations au procureur de la République, et celles du ministre de l’Éducation Ronny Teriipaia. Celui-ci avait expliqué que les propos de l’ancien pasteur ne relevaient « pas de racisme », mais « de la réalité ». « En France, on dit bien qu’il y a l’invasion de toutes ces communautés arabes, c’est exactement pareil », avait ajouté Ronny Teriipaia, des propos qui lui avaient, lui aussi, valu une mise en examen début août, pour provocation à la discrimination ou à la haine raciale par personne dépositaire de l’autorité publique, des faits passibles de 3 ans de prison et de 8,9 millions de francs d’amende.

Plus d’informations à venir…