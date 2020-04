Bloqué au Chili, Jo rouvre ses restaurants à Papeete

Le propriétaire de l’Apizzeria à Papeete et du White à Pirae, Giuseppe Manca alias « Jo », a décidé de rouvrir, dès jeudi, ses restaurants fermés le 21 mars dernier. Infatigable et toujours positif, il est pourtant absent du territoire, bloqué au Chili depuis début mars. Certes, dans des conditions que beaucoup lui envieraient, mais bloqué quand même.

« Je viens de prendre la décision il y a une demi-heure, disait Jo à Radio1 ce mardi à 13 heures, je rouvre à partir de jeudi, et vendredi, samedi, dimanche, c’est-à-dire tout le weekend, à emporter et sur place à l’Apizzeria. »

Jo gère ces deux réouvertures avec l’énergie qu’on lui connaît, alors qu’il est bloqué au Chili depuis plus d’un mois et qu’il ne sait pas quand il pourra revenir à Tahiti.

« Je suis parti en vacances chez un ami au Chili, le 3 mars. Et j’ai appris qu’ils avaient reporté mon retour du 23 au 29 mars, puis au 4 avril, puis au 29 avril, et puis au 4 mai, et maintenant il est reporté au 8 juin…C’est un peu la cata. Heureusement que je suis chez mon ami, ce qui me permet de ne pas avoir trop de frais », raconte Jo.

Il est effectivement bien loti, dans une grande propriété viticole de Casablanca, une vallée à mi-chemin de Valparaiso et Santiago, réputée pour ses vins blancs. Il donne un coup de main aux vendanges, et régale ses hôtes de ses pizzas, lasagnes et desserts. « On est bien ici, mais ce que je veux c’est rentrer ! » Le Chili est également sous confinement, avec port de masques et distanciation sociale, mais la région ne compte pour l’instant que 4 cas, dit Jo (moins de 15 000 cas et 207 décès pour tout le pays).

La réouverture est pour jeudi à 11h30, avec un service qui se terminera autour de 20 heures pour laisser le temps aux clients de rentrer chez eux avant le couvre-feu décalé à 21 heures.

« Tout le monde doit mettre la main à la pâte parce que sinon ce sera catastrophique économiquement. Ça fait un mois et demi qu’on n’a pas de recettes, ça devient terriblement difficile. Heureusement qu’on a les banques qui arrivent à suivre. Je n’aurais jamais imaginé un scénario pareil. » Mais Jo, qui est membre du syndicat des restaurateurs et de la CPME, a pu bénéficier de leur aide pour monter ses dossiers bancaires.

La positive attitude de Jo et de ses équipes est donc à retrouver dès demain jeudi, en souhaitant qu’il revienne au plus vite pour insuffler son énergie à ses fidèles clients.